Freddy Hardest: Z Planet er kanskje ikke vanskeligere enn forgjengeren, men det blir den "kuleste" Freddy noensinne

Hvis du kjenner til eller har spilt Freddy Hardest, har du sannsynligvis allerede mye grått hår, eller kanskje til og med slitne øyne etter et helt liv med videospill. For Freddy Hardest (Dinamic Multimedia, 1987) fyller snart 40 år, og det skal feires litt ekstra med en direkte oppfølger, Freddy Hardest: Z Planet, som skal lanseres i 2026.

Nylig hadde vi sjansen til å intervjue prosjektlederne for Freddy Hardest: Z Planet på BCN Game Fest, i et fullstendig intervju som du kan se undertekster nedenfor.

Originaltittelen er fortsatt et av de mest huskede ZX Spectrum- og Amstrad-spillene, i en tid der videospillhelter var mer tegneserie enn representasjon av dagens actionhelteideal, men Freddy tilpasser seg tiden. " Sammenlignet med originalen var den første tegneserien mer elegant, den ser ut som en gammel tegneserie," sier Luis Rodriguez, meddesigner av spillet hos Complianzen. "Men nå, for de nye generasjonene, foretrekker vi å bringe Freddy tilbake som en Marvel-superhelt, en superhelt av typen Marvel-DC, men med samme personlighet. Kjekk, men litt kynisk. Det er viktig, men Freddys ånd må være den samme."

Om hvilke aspekter av Freddy som vil forbli de samme og hvilke som vil endre seg i denne oppfølgeren, spurte vi også Iván Gómez, administrerende direktør i Gamez Studio, som også har ansvaret for utviklingen, men det ser ut til at essensen er å oppdatere IP-en uten å glemme de som løftet den til sin trone. Han hadde dette å si om vanskeligheten :

"Jeg vet ikke om det er den vanskeligste, men for oss er det den kuleste versjonen, fordi det er en drøm som går i oppfyllelse for oss, fordi vi helt sikkert vokser opp med å spille Freddy Hardest, og å ta et stort skritt i historien til Freddy Hardest for oss er som en drøm som går i oppfyllelse." En uttalelse som Dinamic CEO og utøvende produsent Pablo Ruiz la til: "Det er virkelig et viktig øyeblikk i livet mitt. Freddy Hardest er Dinamics superhelt, han krysser de spanske grensene og kjemper over hele galaksen, over hele Europa og over hele verden, og 40 år senere kommer han tilbake for å redde oss igjen. Takk, Freddy."

Freddy Hardest kommer til PC i 2026, på en dato som ennå ikke er bestemt. Ser du frem til superheltens tilbakekomst?