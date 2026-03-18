Frederiksens forslag om formuesskatt skaper debatt før det tidlige valget i Danmark

Mette Frederiksen har skapt politisk debatt i forkant av det danske valget med et forslag om å innføre en formuesskatt på 0,5 % på formuer over 25 millioner kroner, som skal gå til å finansiere skoler og redusere klassestørrelsene. Dette signaliserer et skifte til venstre fra hennes sentrumskoalisjon med Lars Løkke Rasmussen, i et forsøk på å gjøre noe med den økende ulikheten og presset på offentlige tjenester.

Forslaget kommer samtidig som Frederiksen nyter godt av økt oppslutning etter at hun håndterte spenningene med Donald Trump om Grønland. Meningsmålinger tyder på at den såkalte "Grønlandsbounchen" har styrket hennes posisjon på tvers av partigrensene, og at noen velgere nå ser på henne som en pålitelig leder i en tid preget av geopolitisk usikkerhet.

Mette Frederiksen // Shutterstock

Tilhengerne hevder at skatten gjenspeiler tradisjonelle velferdsprioriteringer, særlig innen utdanning. "Det er en veldig klassisk dansk velferdstilnærming," sa en representant for lærerforbundet (via The Guardian), og trakk frem utfordringer som personalmangel og inkludering i skolen. Politikken vil redusere klassestørrelsene for de yngste elevene betydelig, noe som er et sentralt krav blant venstreorienterte partier.

Næringslivsledere har imidlertid sterkt kritisert tiltaket og advart mot de økonomiske konsekvensene. Henrik Andersen i Vestas oppsummerte motreaksjonene med følgende uttalelse "Nok er nok", og antydet at avgiften kan føre til at selskaper og investeringer forsvinner ut av Danmark. Valget nærmer seg, og skillet mellom velferdsutbygging og økonomisk konkurranseevne kommer til å prege valgkampens siste del.