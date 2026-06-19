Fredssamtalene mellom USA og Iran utsatt etter at JD Vance trekker seg fra Sveits-reisen

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Det var håp om at USA og Iran snart ville komme til en meningsfull fredsavtale og avslutte konflikten i Midtøsten. Faktisk så det ut til at en avtale var på vei, noe den israelske lederen Benjamin Netanyahu betraktet som «katastrofalt» for sitt land.

Målet var å avholde fredssamtaler i Sveits snart, der USAs visepresident JD Vance skulle møte en iransk delegasjon på fjellresortet Burgenstock, men dette vil ikke finne sted som planlagt, i hvert fall ikke på de opprinnelig planlagte datoene.

BBC News melder at samtalene er utsatt, da Vance ikke vil reise til Sveits som planlagt. Det hvite hus har hevdet at logistikken rundt arrangementet ikke har vært «enkel eller forutsigbar», noe som betyr at reisen blir utsatt inntil de riktige forberedelsene kan gjøres.

Alt dette skjer samtidig som det fortsetter å være flere angrep i Midtøsten, der israelske angrep har drept 18 mennesker i den sørlige delen av Iran per i går kveld.