Free Guy og Death on the Nile utsettes til neste år

Du ser på Annonser

Vi visste alle at det var en stor sjanse for at dette kunne skje, og nå har det altså skjedd. Etter at stort sett samtlige store Hollywood-filmer er blitt utsatt til neste år på grunn av Covid-19.

Det var bare noen få igjen som hadde planlagt premiere i år, og nå har to av disse også blitt utsatt til neste år. Som IGN skriver har Ryan Reynolds' Free Guy og oppfølgeren til Murder on the Orient Express, Death on the Nile, blitt utsatt.

Ingen av de to har fått spikret nye premieredatoer, så vi aner ikke når disse vil vises på kino, om det overhodet blir mulig.

Dette etterlater Wonder Woman 1984, som fortsatt har planlagt premiere den 25. desember.