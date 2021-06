Free Guys forsterker troen på at filmen blir bra i ny trailer

Det er ikke akkurat en hemmelig at Ryan Reynolds i den GTA-aktige filmen Free Guys vekket interessen min fra første stund., så det har vært skuffende å se den gå gjennom en rekke utsettelser. Trailerene har ikke gjort saken lettere heller, noe som også gjelder kveldens nye. Den gledelige nyheten er at det fortsetter å hevde at filmen skal ha premiere den 13. august og fortsetter å se ut som god popcornunderholdning.