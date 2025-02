Free League presenterer rollespill basert på Invincible

HQ

Free League fortsetter å investere i nye og spennende samarbeid, og har kunngjort at et rollespill basert på Robert Kirkmans Invincible er under utvikling i tett samarbeid med Skybound Entertainment. I det klassiske pen-og-papir-rollespillet kan spillerne skape sine egne superhelter og utforske Kirkmans voldelige og til tider vanvittige verden ved hjelp av Free Leagues prisbelønte Year Zero Engine. Forhåndsbestillingen åpner senere i år, og vi får vite av Free League-sjef Tomas Härenstam :

"Et av mine aller første bordrollespill var det gamle Marvel Superheroes fra TSR, og det har vært en livslang drøm å lage et superheltrollespill. Jeg synes sjangeren, og Invincibles mer jordnære og viscerale tilnærming til den, passer perfekt til spillmekanikken i Year Zero Engine."

Er dette noe du kunne være interessert i, og hvilket av Free Leagues rollespill liker du best så langt?