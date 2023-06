Fremtiden for PGA Tour 2K23

HQ

Lenge var PGA Tour 2K (tidligere The Golf Club) den eneste tilbyderen av et realistisk golfspill, men med EA sin inntreden med EA Sports PGA i vår har de fått konkurranse. Jeg tok en prat med Creative Director i HB Studios, Josh Muise, for å finne ut litt mer om hva dette har hatt å si for deres spill, og hva vi kan forvente oss fremover.

Først og fremst, hva har inntoget til EA i golfspillverden hatt å si for deres spill og deres fremtidsplaner?

Som alltid ligger fokuset vårt på å gjøre PGA Tour 2K23 til den beste golfsimulatoren tilgjengelig. Vi ønsker konkurransen velkommen selvsagt, og alt som hjelper til med å øke interessen for golfsporten er bra for alle. Med det sagt har vi en rekke spennende funksjoner som skiller PGA TOUR 2K23 fra de andre, som for eksempel banebyggeren. Denne har spillere brukt til å lage tusenvis av baner som alle kan nyte. I tillegg har vi et partnerskap med Tiger Woods, en Top Golf-opplevelse som du kun finner i vårt spill og unike spillbare karakterer som Michael Jordan, Steph Curry, John Cena, Nadeshot og Barstool Sports Fore Play-gjengen og fler.

Som du nevner har dere den fantastiske banebyggeren som gir en enorm tilgang på baner, men hva er statusen på flere baner man kjenner fra virkeligheten?

Nå har vi akkurat sluppet Pinehurst No. 2, og vi vil også publisere flere nye spillbare golfere i månedene fremover. Vi setter pris på alles tålmodighet for at dette har tatt litt mer tid enn planlagt, men vi ønsker å bruke tiden godt for å sørge for at det er best mulig kvalitet på hver bane og andre tilskudd til spillet.

En funksjon det er stor etterspørsel etter er muligheten til å bli med i flere enn de 10 'klubbene' (Societies) man kan på dette tidspunktet slik at man slipper å gå ut av en klubb for å bli med i en annen. Er det håp om at dette antallet kan økes i fremtiden?

Vi synes det er fantastisk at spillere blir med i flere klubber, og det gjør at samfunnet til spillet vokser. Det er definitivt noe vi skal tenke på for fremtiden.

Som du nevnte tidligere har dere flere spillbare karakterer som ikke nødvendigvis er golfspillere, men hva er planene for å legge til faktiske golfspillere til spillet? Som en norsk side må vi jo spesielt spørre med tanke på vår lokale helt, Viktor Hovland, som vi gjerne skulle sett som en spillbar karakter.

Vi elsker Viktor Hovland! Dere vil kunne se flere spillbare golfproffer og kjendiser i tiden fremover, men jeg kan ikke bekrefte alle navnene enda. Jeg ønsker jo ikke å ødelegge overraskelsen.

Avslutningsvis er jo nyheten om at PGA og LIV slår seg sammen nylig sluppet. Gjør det noe med deres fremtidige planer til spillet eller vil vi først se endringer i kommende spill?

Vi er spente på å se hva disse nyhetene betyr for PGA TOUR 2K og for golfen. I mellomtiden kommer vi til å fortsette å legge til nytt innhold som sørger for at våre spillere kommer tilbake med ønske om mer.

Det var med andre ord ikke veldig mye informasjon om fremtiden han kunne gi oss, men håpet om å kunne spille våre egne Hovland-søndager er ikke tapt enda!

Hvilke spillere eller kjendiser kunne du tenke deg å se i spillet?