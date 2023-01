Fremtiden for SteamWorld å bli avslørt på mandag

HQ

Thunderfuls SteamWorld-franchise startet i 2010 med Nintendo DSi-tittelen SteamWorld Tower Defense, og har siden da blitt veldig populær takket være flotte spill som SteamWorld Heist og SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

Dessverre ble det forrige spillet utgitt i 2019, og siden den gang har vi egentlig ikke hørt noe om serien selv om det ble avslørt at fire SteamWorld-titler var under utvikling i 2021. Ett av dem var det veldig mystiske prosjektet SteamWorld Headhunter, men tidligere denne uken antydet den offisielle Twitter-kontoen for serien tydelig at noe er i ferd med å skje.

Og sikkert nok. I løpet av natten ble det bekreftet at vi kan se frem til en SteamWorld-sending 23. januar Selv om vi fortsatt ikke har noen detaljer om hva vi vil se antar jeg at SteamWorld Headhunter vil være der og sannsynligvis noe mer også.

Sørg for å merke dette i kalenderne dine, for spillene som er utgitt i serien så langt har vært veldig underholdende.