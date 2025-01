Fremtiden til Barcelonas Dani Olmo og Pau Víctor er nå i hendene på den spanske regjeringen

HQ

Dani Olmo og Pau Víctor-saken har nådd den spanske regjeringen. Etter å ha blitt avvist av LaLiga og det spanske fotballforbundet, har FC Barcelona henvendt seg til den administrative sportsdomstolen (CSD med de spanske initialene), en offentlig organisasjon underlagt det spanske utdannings- og idrettsdepartementet. Klubben ber om en hasteforanstaltning som vil gjøre det mulig å registrere spillerne midlertidig, mens saken blir løst.

Pilar Alegría, idrettsminister i Spania, sa i morges til spansk radio at domstolen fortsatt studerer Barças anke, og avkreftet dermed ryktene som enkelte medier publiserte i går kveld, der det ble hevdet at domstolen allerede hadde innvilget Barças anmodning om en midlertidig forføyning.

"Vi vil selvfølgelig svare så snart som mulig", sa de, samtidig som de sa at de må be om beskyldninger til LaLiga og RFEF, og studere over 52 sider og 60 dokumenter som klubben har levert.

Dersom avgjørelsen kommer i løpet av de kommende timene eller dagene, og er gunstig for klubben, kan Dani Olmo og Pau Víctor potensielt spille finalen i den spanske supercupen på søndag (dersom de vinner semifinalen i kveld først). Det vil imidlertid ikke være en endelig avgjørelse: Forholdsregelen vil anerkjenne at Barcelonas anklager har et juridisk grunnlag, men den endelige avgjørelsen vil bli tatt i løpet av tre måneder.