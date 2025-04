Fremtiden til Destiny 2 vil bli avslørt i begynnelsen av mai

Helt siden Destiny 2: The Final Shape kom sommeren 2024, har spillerne måttet nøye seg med Bungies nye sesongbaserte Episode -struktur, som tilførte spillet innhold på en annen måte enn mange var vant til. Med tanke på at The Final Shape var avslutningen på den 10 år lange Light and Darkness Saga, virket mange fornøyde med å la utvikleren hvile litt på laurbærene, men det har nå gått nesten ett år, og fansen begynner å lure på hva fremtiden bringer for Destiny 2 og serien som helhet.

Vi får vite alt om dette veldig snart, ettersom det er planlagt et streamingarrangement som vil fokusere på den neste store utvidelsen kjent som The Edge of Fate, alt mens vi også snakker om "det neste året av Destiny 2."

Vi har ikke fått noen ytterligere informasjon ennå, annet enn at arrangementet vil skje den 6. mai kl. 17:00 BST / 18:00 CEST. Forhåpentligvis vil det gi spillerne en grunn til å fortsette sin reise i Bungies langvarige sci-fi-skytespill for flere spillere.