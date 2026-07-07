Fremtiden til « The Elder Scrolls Online » er usikker, ettersom opptil halvparten av utviklerteamet angivelig har blitt sagt opp

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The Elder Scrolls Online Utvikleren Zenimax Online Studios gikk ikke fri fra Xbox' siste bølge av oppsigelser. Selv om studioet selv overlevde gårsdagens store utrenskning, ser det ut til at Zenimax nok en gang opplever personalnedskjæringer, i kjølvannet av oppsigelsene som fulgte etter kanselleringen av Project Blackbird for en stund siden.

Som rapportert av Kotaku har mer enn 20 personer allerede delt på LinkedIn at de har blitt sagt opp, og flere melder om kommende møter med personalavdelingen. Noen av de ansatte var veteraner hos Zenimax, og hadde vært i selskapet i ti år eller mer. Eksakte tall er foreløpig ikke kjent, men det antas at så mange som halvparten av utviklerne som jobbet med « The Elder Scrolls Online » kan ha blitt sagt opp.

Dette vil få konsekvenser for spillet, og selv om ESO-fellesskapets leder har bekreftet Zenimax’ forpliktelse, er det også gjort klart at planene vil endres på grunn av denne omstruktureringen. «Vi ønsker å ta oss tid til å vurdere arbeidet som ligger foran oss og deretter fastsette en oppdatert tidsplan. Selv om vi gjerne skulle ha delt konkrete detaljer i dag, vil det å ta et skritt tilbake for å få orden på planene våre gjøre at vi kan komme tilbake til dere med en klar tidslinje», skrev Jessica Folsom i et innlegg på ESO-forumene.

Både de som fortsatt er ansatt i studioet og de som har blitt sagt opp, er bekymret for hvordan « The Elder Scrolls Online » kan fortsette å fungere med så få folk igjen til å styre skuta. «The Elder Scrolls» vil være en av Xbox’ viktigste serier fremover, men kanskje er ikke ESO en del av disse planene.