Fremtidens Lamborghinier vil legge merke til humøret ditt og tilpasse seg

Det høres helt sprøtt ut, men tilsynelatende (via Carbuzz) har Lamborghini jobbet med AI-basert teknologi i flere år nå, som vil bli inkludert i deres kommende sportsbiler, der bilen selv vil være i stand til å føle humøret og sinnstilstanden din og deretter tilpasse seg via programvare. Bilene vil kunne fornemme om du er selvsikker og glad for å kjøre og klar for fart, eller om du er gretten og trøtt på vei hjem fra en hard arbeidsuke og bare vil komme deg til sofaen så raskt som mulig. Alt dette skal visstnok registreres via din utstråling/energi, ditt kroppsspråk og tonefall i en 6D-sensor som Lamborghini har utviklet.

Lamborghini:

"Vi bruker allerede AI - det er ikke fullstendig AI, det er et slags første trinn med maskinlæring - for dreiemomentstyringen som tilpasser dreiemomentfordelingen basert på underlaget og førerens kjørestil. I fremtiden kan du tenke deg at bilen i teorien til og med kan gjenkjenne følelsene dine og tilpasse kontrollene basert på følelsene. For hvis bilen er smart nok til å oppdage om du vil ha det gøy, hvis bilen kjører litt mer sidelengs, kan algoritmen i teorien si: "Ok, denne fyren vil ha litt mer sidevinkel. Og den håndterer bilens rotasjon på en annen måte. Hvis algoritmen gjenkjenner hver gang, i hver sving, at føreren dessverre bruker for mye styrevinkel, vil det skape mer understyring. Hvis du har et steer-by-wire-system, lærer algoritmen."