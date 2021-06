Fremtidige Disney-spill vil ikke være direkte basert på spesifikke filmer

Disney har aldri vært noen stor synder når det gjelder lisensierte spill. Selv om for eksempel Tarzan og Hercules på PlayStation kanskje ikke helt levde opp til filmene var de for det meste mye bedre enn mange andre lisensierte spill.

I dag er denne typen lisenser heldigvis mer uvanlig, og Disney går offisielt inn for en ny strategi. Luigi Priore, sjef for Disney & Pixar Games, sa til IGN:

"The games medium has demanded that you come with stories that are unique to this medium, and not retellings of things that might exist elsewhere. And so certainly for us on the games leadership side of things, we've been really, really focused on doing just that, which is empowering the best game developers and publishers in the world to tell unique stories with our IP."

Den nye strategien innebærer i stedet at Disney selger rettigheter til andre utviklere, som EA og Ubisofts Star Wars-titler, Pirates of the Caribbean-utvidelsen til Sea of ​​Thieves og det kommende Indiana Jones-spillet fra Swedish Machine Games.

Disse spillene er ikke nødvendigvis basert på spesifikke filmer i deres respektive serier, men er likevel offisielle deler av historien. Hva synes du om denne strategien?