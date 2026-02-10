Fremtredende venezuelansk opposisjonspolitiker pågrepet på nytt timer etter løslatelse

HQ

Den venezuelanske opposisjonspolitikeren Juan Pablo Guanipa ble pågrepet av sikkerhetsstyrker sent søndag, bare timer etter at han ble løslatt fra fengsel, noe som har skapt ny tvil om landets vilje til politisk reform etter Nicolás Maduros fall. Myndighetene sa at den nye pågripelsen var knyttet til Guanipas påståtte manglende overholdelse av vilkårene for løslatelsen, men det ble ikke gitt noen detaljer.

Guanipa, en nær alliert av opposisjonsleder María Corina Machado, hadde blitt løslatt etter nesten ni måneder i fengsel, og viste seg raskt offentlig under en demonstrasjon utenfor El Helicoide-fengselet i Caracas, som er et mektig symbol på politisk undertrykkelse. Hans korte tilbakekomst til offentligheten tok slutt sent samme kveld, da bevæpnede menn angivelig tok ham i forvaring. Familiemedlemmer og opposisjonelle beskrev hendelsen som en bortføring, mens myndighetene insisterte på at det var en lovlig handling på påtalemyndighetens anmodning.

Episoden har satt søkelyset på de økende spenningene i Venezuelas post-Maduro-ledelse, der noen tjenestemenn presser på for begrensede innrømmelser for å lette det internasjonale presset, mens andre ser ut til å være innstilt på å opprettholde streng kontroll. Menneskerettighetsgrupper sier at hundrevis av politiske fanger fortsatt sitter fengslet til tross for nylige løslatelser, og det gjenstår å se om Guanipas nye fengsling er et isolert tilfelle eller et tegn på at Venezuelas politiske åpning fortsatt kan reverseres...