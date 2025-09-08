Fresh Tracks er noe så uvanlig som kombinasjonen av et musikkspill (til og med med en historie) blandet med roguelite-elementer. Den friske kombinasjonen er ikke det eneste Fresh Tracks har å by på, for her får vi også et av årets beste lydspor, et ganske viktig element i et musikkspill, så klart.

Fresh Tracks foregår i den fiktive nordiske verdenen Norwyn. Du inntar rollen som Skaii, som ved å samle en gruppe guder kalt "Mythics" må beseire Mar, "Queen of Terror", for å få landets befolkning til igjen å fortelle hverandre historier om sine bedrifter gjennom såkalte "Story Songs". Historien er ikke spesielt overbevisende eller rørende, men den fortelles på en fin måte gjennom dialog før nivåene og i sangtekstene underveis.

Det viktigste i et musikkspill er selvfølgelig lydsporet. Fresh Tracks har i underkant av 30 spor, som alle er originale sanger laget for spillet, og det er et utmerket lydspor! Det er flere forskjellige sjangre, alt fra hip-hop og indierock til ulike typer heavy metal og også veldig fengende poplåter. Spesielt poplåtene, med fengende vokal, er virkelig gode, men generelt holder lydsporet her en svært høy standard.

Dette er en annonse:

Du tar rollen som Skaii, som begir seg ut på en farefull reise på ski gjennom Norge. Du kan hoppe, dobbelthoppe, lene deg til høyre og venstre og dukke for å unngå hindringer i omgivelsene, som kan være trær, steiner og andre ting. Du hopper fra skispor til skispor, dukker deg og hopper, alt i takt med musikken. Å ja, og så er du utstyrt med et stort magisk sverd.

Siden sverdet er et magisk sverd, skal det ikke bare brukes til å hugge ned fiender, aktivere brytere eller fjerne hindringer (alt i takt til musikken), det skal også brukes til å samle energi, og når sverdet er fulladet, kan Skaii kanalisere energien fra sverdet til seg selv slik at han kan overleve litt lenger. Senere får du tilgang til andre sverd som også har ulike magiske egenskaper.

Dette er en annonse:

Fresh Tracks er et roguelite, men ikke et av de dypeste. Målet er å fullføre 11 nivåer i ett løp, og det høres selvfølgelig mye enklere ut enn det er. Naturligvis vil du dø mange ganger her, ettersom vanskelighetsgraden er høy. Før hvert nivå får du tildelt en "sjarm", som for eksempel kan være muligheten til å prøve et nivå på nytt hvis du dør, å gjøre vinduet for et "perfekt treff" større, å gi deg et ekstra hopp (f.eks. trippelhopp) og mange andre ting.

Du kan også kjøpe ulike egenskaper og evner fortløpende, og de ulike skitypene gir også ulike fordeler. Etter hvert som du låser opp de forskjellige gudene, blir spillet også modifisert med ulike justeringer som kan gjøre det vanskeligere eller enklere, avhengig av hvilken gud du velger å ha med deg. Så selv om det ikke er den dypeste rogueliten der ute, er det flere elementer fra sjangeren som utviklerne har inkorporert på en fin måte i musikkspillet.

Nå er musikk-/rytmespill og roguelite to sjangre som generelt kan ha høy vanskelighetsgrad, og Fresh Tracks er også ganske vanskelig, selv på de lavere vanskelighetsgradene. Spillet krever rett og slett at du legger ned mye hardt arbeid for å lære deg mekanikken og hvordan det hele henger sammen, og jeg vil si at de første 2-3 timene var i ferd med å knekke meg, for jeg følte ikke at jeg kom noen vei. Men plutselig klikker det (ikke at det blir enkelt, for det gjør det aldri), men du begynner å føle fremdrift, og så blir alt bedre.

Det visuelle aspektet av Fresh Tracks er litt av en blandet pose. Disse skjermbildene yter imidlertid ikke spillet rettferdighet, for det hele ser mye bedre ut når alt er i bevegelse og ting faller ned på skjermen i takt med musikken. Det visuelle aspektet kan imidlertid bli veldig "travelt" og direkte rotete til tider, noe som gjør det vanskelig å se hva som foregår. Igjen krever det en innsats fra spillerens side å forstå det visuelle aspektet.

Som sagt tok det meg 2-3 timer før Fresh Tracks virkelig klikket for meg. Det er mye som skjer, vanskelighetsgraden er høy, men kombinasjonen av roguelite-light (kan man si det?) fungerer overraskende bra.

Hvis du liker rytmespill (og du pleier å være god på dem), så bør du ta en titt på Fresh Tracks, for det rusker litt opp i sjangeren og resultatet er fengende, og før du vet ordet av det har du tilbrakt en hel kveld i spillets selskap. Men spillet krever det, for ingenting kommer lett her, og til gjengjeld skjemmer det oss bort med et av årets beste lydspor så langt.

Fresh Tracks er ute nå på PlayStation 5 og PC, og Xbox Series X/S-versjonen kommer til høsten.