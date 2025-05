Fretless lanseres ikke i mai, men blir forsinket til sommeren 2025

HQ

Vi forventet å hoppe inn i Ritual Studios musikalske actionspill Fretless i mai, da tittelen var forventet å komme den 22. i måneden. Men med en uke igjen har utviklingsteamet bestemt seg for å utsette spillet til en ubestemt dato i sommer, samtidig som de også deler en uttalelse om hvorfor forsinkelsen var nødvendig.

Vi blir fortalt i en pressemelding: "Vi har tatt beslutningen om å utsette lanseringen: Fretless vil nå slippes i sommer. Dette var ikke en beslutning vi tok lett på, men det er en beslutning vi tok med omhu - vi trenger de ekstra ukene til å finpusse spillet, stille inn gitarene våre og sikre at Fretless leverer den kvaliteten og kreativiteten vi vet det er i stand til, og gjenspeiler sitt fulle potensial. Vi er overbevist om at denne forsinkelsen vil resultere i en betydelig bedre opplevelse for spillerne."

Den nye datoen er ennå ikke oppgitt, men sommervinduet tyder på at utvikleren fortsatt vil klare å leve opp til sitt tidligere løfte til oss om at Fretless vil lanseres før Gamescom 2025.