Freya Allan: The Witcher Sesong 4 blir en "veldig annerledes serie"

Forventningene til The Witcher sesong 4 fortsetter å øke, og Freya Allan, som spiller Ciri i serien, tok en prat med NME om hva fansen kan forvente seg. Til mediet sa hun at sesongen vil bli en "veldig annerledes serie" og at produksjonen vil begynne "snart".

I intervjuet sa hun: "Jeg føler meg ekstremt takknemlig for at Ciri har en veldig interessant bue frem til slutten. Jeg tror virkelig at jeg har vært i stand til å ta karakteren fra, du vet, hvis du tenker på henne i begynnelsen av serien, kommer hun til å være helt annerledes på slutten [av historien] og alt hun har opplevd", sa Allan. "Jeg tror hun er den karakteren du virkelig får se forandre seg mest gjennom hele serien. Og jeg er veldig takknemlig for å få gjøre det."

Hun fortsatte: "Og jeg tror at dette neste riket og det neste kapittelet vi går inn i med henne, kommer til å bli veldig, veldig annerledes. Det kommer til å bli en veldig annerledes serie, og jeg er både spent og litt redd for å oppleve den versjonen av henne og de tingene hun kommer til å gå gjennom i neste sesong."