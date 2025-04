Fri trening 2 på Formel 1 i Japan avbrutt av en rekke hendelser, inkludert Jack Doohan-krasj

HQ

Fri trening 2 i Formel 1 i Japan har vært et rot. Tre separate hendelser med avbrudd gjorde at treningsøkten ble for kort for noen av teamene, spesielt fordi det tok 20 minutter å rydde opp i den mest alvorlige av hendelsene, en krasj av Jack Doohan, den australske Alpine-føreren, som krasjet i sving 1 etter bare ti minutter.

Heldigvis var han uskadd, men bilen ble hardt skadet, og det etterlot seg mye vrakrester på banen som måtte ryddes opp av sikkerhetsmessige årsaker. Problemene sluttet ikke der, for Fernando Alonso ble senere strandet i sving 8 etter å ha fått et hjul i gresset, og til slutt brøt det ut en liten brann på gresset ved siden av banen.

Med nesten 30 minutter tapt endte Oscar Piastri opp med den raskeste runden på 1:28:114. En tredje treningsøkt vil finne sted i morgen, lørdag, før kvalifiseringen, og løpet følger søndag klokken 6:00 BST, 7:00 CEST.