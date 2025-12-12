Frictional Games kunngjør sin nye IP kalt Ontos

Svenske Frictional Games har en virkelig svimlende merittliste når det gjelder effektiv skrekk med et snev av mystikk, og deres splitter nye IP ser ut til å spille inn i det helt naturlig.

Ontos SOMA er navnet, og det regnes som en åndelig etterfølger til studioets eldre tittel, SOMA. Her utforsker du en mystisk stasjon på månen kalt Samsara, etter at du har mottatt en melding fra din fraflyttede far, spilt av Stellan Skarsgaard.

Det blir beskrevet som en "mysteriethriller", så det er uklart hvor mye spillet vil lene seg på åpenlyse skrekkelementer, og heller ikke om det har noen form for kamp.

Du kan se den første traileren nedenfor - det er ute på PS5, Xbox Series og PC i 2026.