Friday Sundae viser et nytt blikk på det daglige arbeidet med There Are No Ghosts at the Grand

Som en del av den nylige ID@Xbox-utstillingen viste utvikleren Friday Sundae frem et nytt glimt av There Are No Ghosts at the Grand. Denne siste traileren for spillet, som skal lanseres senere i år på PC og Xbox Series X/S, legger særlig vekt på spillets hverdag og hva spillerne forventes å gjøre i løpet av de 30 dagene de har til rådighet.

Strukturen i There Are No Ghosts at the Grand innebærer at spillerne får i oppgave å renovere et falleferdig hotell på den engelske kysten, samtidig som de skal hjelpe lokalbefolkningen og gjenoppbygge den nærliggende byen, og bekjempe overnaturlige krefter når solen går ned. Alt dette skal gjøres i løpet av 30 dager, og fordelen er at du kan ta hver dag så raskt eller sakte som du vil.

Du kan se den nyeste traileren for spillet nedenfor, og for mer fra There Are No Ghosts at the Grand, snakket vi nylig med utvikleren Friday Sundae, hvor vi fikk vite mer om spillets varighet og studioets holdning til kunstig intelligens.