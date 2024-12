Friday the 13th: The Game utviklere permitteringer ansatte

HQ

IllFonic, studioet kjent for spill som Friday the 13th: The Game og Ghostbusters: Spirits Unleashed, har kunngjort planer om å kutte i staben.

IllFonic ble grunnlagt i 2007 og fikk sitt gjennombrudd med Friday the 13th: The Game, som solgte nesten to millioner eksemplarer i løpet av de første månedene etter lanseringen. Til tross for suksessen ble den videre utviklingen stanset i 2018 på grunn av en tvist om eierskapet til varemerket Friday the 13th. Senere titler som Ghostbusters: Spirits Unleashed og Killer Klowns From Outer Space har ikke vært like vellykkede og har slitt med å tiltrekke seg et bredt publikum.

Vi ønsker de berørte alt godt for fremtiden, og at de snart finner nye jobber.