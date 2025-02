Friedrich Merz advarer Europa om å forberede seg på Trump-æraen

HQ

Tysklands konservative leder Friedrich Merz kaster ikke bort tiden med å gjøre sin holdning klar: Europa må forberede seg på en verden der USA kanskje ikke lenger er en pålitelig alliert. Han understreket at det nå er "fem minutter på midnatt for Europa".

Merz' kristeligdemokratiske union vant valget i Tyskland, men fikk et av sine dårligste resultater i etterkrigstiden, mens det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland gikk frem til en enestående andreplass.



For et dypdykk i de viktigste detaljene i valget, sjekk ut vår artikkel om alt du trenger å vite om valget i Tyskland på søndag.



Med koalisjonsforhandlingene foran seg presser Merz på for økonomiske reformer og økte forsvarsutgifter for å motvirke den økende geopolitiske usikkerheten, særlig på grunn av frykten for at USAs president Donald Trump kan komme til å forhandle direkte med Russland om Ukraina.

I mellomtiden utgjør et splittet parlament, skeptiske sosialdemokrater og en oppmuntret venstreside alvorlige utfordringer for hans ambisjoner, noe som gjør Tysklands politiske fremtid usikker. Foreløpig gjenstår det å se om Merz kan danne en stabil regjering, eller om Tysklands splittelse vil bli dypere.