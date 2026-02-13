Friedrich Merz åpner sikkerhetskonferansen i München mens ledere advarer om at verdensordenen er "under ødeleggelse"

HQ

Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz ankom sikkerhetskonferansen i München da den årlige samlingen åpnet med sterke advarsler om global ustabilitet. Konferansen, som holdes på Hotel Bayerischer Hof, samler et titalls verdensledere for å debattere fremtiden for forholdet mellom EU og USA, Ukraina og den bredere sikkerhetsordenen. Arrangørene beskrev det internasjonale systemet etter 1945 som "under ødeleggelse", noe som gjenspeiler en økende bekymring over hele Europa for den skiftende geopolitiske dynamikken.

NATOs generalsekretær Mark Rutte sa at han forventer at USAs utenriksminister Marco Rubio vil presse de europeiske allierte til å innta en sterkere lederrolle i alliansen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som deltar på sidearrangementer før han skal holde tale på lørdag, ønsket lanseringen av en felles ukrainsk-tysk produksjonslinje for droner velkommen, og understreket Kievs fokus på forsvarssamarbeid.

Toppmøtet inneholder også taler av Frankrikes president Emmanuel Macron og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen, i tillegg til diskusjoner om Grønland, Iran og spenninger i Midtøsten. Med de transatlantiske båndene under lupen og økende forsvarsutgifter i hele Europa, blir årets konferanse av mange sett på som en test på samholdet i den vestlige alliansen...