Friedrich Merz' konservative mobiliserer til raske koalisjonsforhandlinger etter tysk valgseier

I kjølvannet av et valg der den konservative blokken sikret seg den høyeste stemmeandelen til tross for sitt nest dårligste resultat i etterkrigstiden, presser Friedrich Merz energisk på for raske koalisjonsforhandlinger med en blanding av besluttsomhet og et snev av letthet.

Den nye strategien går ut på å starte forhandlingene i løpet av få dager, med ambisjoner om å ha en regjering på plass innen påske, samtidig som man skal navigere i et politisk ladet landskap med en historisk fremgang for høyreekstreme fraksjoner og forsiktige, men likevel håpefulle signaler fra sosialdemokratene.



Merz understreker behovet for å styrke det europeiske samholdet og gradvis redusere avhengigheten av USA, og ser ut til å være klar til å takle både økonomiske utfordringer og innenrikspolitiske spørsmål som innvandring med raske reformer.

Scenariet er under utvikling - der de politiske alliansene skifter like uforutsigbart som været i Berlin - og det er duket for en regjering som må handle besluttsomt i en situasjon preget av globalt press og intern splittelse.