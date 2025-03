Friedrich Merz og sosialdemokratene tar de første skrittene mot en tysk koalisjon

HQ

Friedrich Merz, lederen for den kristendemokratiske unionen og trolig Tysklands neste forbundskansler, har tatt et viktig skritt mot å danne en regjeringskoalisjon med sosialdemokratene etter at de innledende forhandlingene viste seg å være vellykkede (via Reuters).

De to partiene, som en gang var bitre rivaler i en hard valgkamp, har nå et kappløp om å få på plass en avtale før neste uke, i håp om å lempe på lånegrensene for å stimulere økonomisk vekst og styrke Tysklands militærvesen.

Merz, som er ivrig etter å fullføre koalisjonen innen påske, har understreket at det haster for Europa å ta ansvar for sin egen sikkerhet i møte med et fiendtlig innstilt Russland og økende usikkerhet om USAs pålitelighet under president Donald Trump.

Blant de viktigste stridstemaene i forhandlingene er migrasjonspolitikk, velferdsutgifter og hvorvidt man skal sende langdistanseraketter av typen Taurus til Ukraina, noe Merz støtter på visse betingelser, til tross for den avtroppende forbundskansleren Olaf Scholz' motstand.

Merz har også lovet å innføre strengere grensekontroller for å begrense ulovlig migrasjon, øke den økonomiske veksten til minst 1 %-2 % og redusere energikostnadene for å støtte tyske bedrifter. Foreløpig gjenstår det å se om de to partiene kan sluttføre en avtale.