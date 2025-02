Friedrich Merz stiller spørsmål ved NATOs fremtid i en tid der Europa er bekymret for forsvaret

HQ

Tysklands konservative leder Friedrich Merz har reist tvil om hvorvidt NATO vil bestå i sin nåværende form innen juni, etter nylige uttalelser fra administrasjonen til USAs president Donald Trump.

Merz understreket at Europa raskt må utvikle en uavhengig forsvarskapasitet, ettersom Washington ser ut til å være mindre forpliktet til kontinentets sikkerhet. Trump-administrasjonens press for at Europa skal ta mer ansvar for sitt eget forsvar, sammen med de direkte samtalene med Russland om krigen i Ukraina, har skapt bekymring blant europeiske ledere.



Merz antydet også potensielle diskusjoner med Frankrike og Storbritannia om å utvide Europas kjernefysiske avskrekking, og erkjente at Tyskland kanskje ikke vil kunne stole på USAs kjernefysiske paraply i det uendelige.

Medlemmer av Tysklands grønne parti, som kan komme til å gå inn i en koalisjonsregjering med Merz' konservative, har gjentatt hans bekymringer og advart om at USA ikke bare trekker seg bort fra Europa, men aktivt motarbeider det. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Europa vil reagere på dette skiftende geopolitiske landskapet.