Friedrich Merz planlegger å distansere Europa fra USA

HQ

Friedrich Merz ligger an til å bli Tysklands neste forbundskansler etter at hans konservative CDU/CSU-blokk gikk seirende ut av søndagens valg, men veien til makten vil ikke bli problemfri. Koalisjonsforhandlingene forventes å strekke seg over flere måneder, og Tyskland befinner seg i et politisk limbo, samtidig som Merz' harde linje for å oppnå europeisk uavhengighet fra USA allerede skaper bølger.

Det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland sikret seg en historisk andreplass, men de tradisjonelle partiene nekter å regjere sammen med dem, noe som tvinger Merz inn i vanskelige forhandlinger. Hans kritikk av Washingtons innflytelse - der han sammenligner USAs valgkampinngrep med Russlands - signaliserer et skifte fra Tysklands tradisjonelle atlantiske holdning, et trekk som kan omdefinere europeisk geopolitikk.



For et dypdykk i de viktigste detaljene i valget, sjekk ut vår artikkel om alt du trenger å vite om valget i Tyskland på søndag.



I mellomtiden er Tysklands økonomi fortsatt svak, og det hersker usikkerhet om landets rolle i NATO, ettersom Merz stiller spørsmål ved alliansens fremtid. Den splittede avstemningen gjør at Tyskland navigerer i ukjent politisk farvann, og investorer og internasjonale partnere følger spent med. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Merz vil samle en koalisjon, og om hans visjon om et mer uavhengig Europa får gjennomslag.