Friends-manuskript funnet i søpla ble solgt for 22 000 pund

HQ

Ved en ren tilfeldighet ble et Friends-manus funnet i søpla av et medlem av filmteamet til den populære serien. Manuset, som egentlig skulle ødelegges slik at ingen skulle få vite hvordan episoden slutter, havnet i noens skuff, hvor det senere ble glemt. Manuset er en dobbeltepisode om Ross' bryllup med Emily, du vet den ikoniske episoden der han ved et uhell kaller sin kommende brud Rachel under vielsen.

Det var under en opprydding i huset at papiret dukket opp igjen, og nå er det solgt på auksjon for hele 22 000 pund. Identiteten til den mystiske kjøperen er ikke avslørt, men det var et internasjonalt bud som vant i den harde budrunden med 219 forhåndsbud fra hele verden. En talsperson for auksjonshuset sier "budgiverne gikk amok" til BBC, og prisantydningen var 10 000 pund. Etter Matthew Perrys død i oktober har TV-serien igjen blitt så populær at den nå igjen ligger på Netflix' topp 10-liste.