Frieren: Beyond Journey's End er bekreftet for en andre sesong

Den svært populære animeserien Frieren: Beyond Journey's End utvides med en andre sesong. Dette ble bekreftet i går via den offisielle X-kontoen, og nok en gang er det animasjonsstudioet Mad House som skal stå for produksjonen av den nye sesongen.

For de av dere som ennå ikke er kjent, forteller animeen historien om magikeren Frieren og hennes eventyr når hun prøver å oppfylle sine avdøde venners siste ønsker.

Frieren: Beyond Journey's End er tilgjengelig for streaming på Crunchyroll med en engelsk dub for de som er nysgjerrige.

