Frieren: Beyond Journey's End sesong 2 har premiere i januar 2026

Hvis du er oppdatert med anime-utgivelser, er du helt sikkert kjent med Frieren: Beyond Journey's End-serien. En reise der vi følger den udødelige alvetrollkvinnen Frieren i hennes forsøk på å finne mening i tilværelsen og mimre sammen med sine for lengst avdøde eventyrkamerater. Nå er følgesvennene hennes unge, men Frieren åpner seg gradvis for andre.

Den første sesongen ble en global suksess, og for den andre sesongen, som har premiere i januar 2026, har den spesialiserte strømmeplattformen Crunchyroll allerede gjort et trekk. De har kjøpt simulcast-rettighetene til den andre sesongen av Frieren: Beyond Journey's End, noe som betyr at fans over hele verden vil kunne nyte de nye episodene på plattformen samtidig som de ser dem i hjemlandet.

Og hvis du vil få en forsmak på hva Frieren: Beyond Journey's End har i vente, har Crunchyroll sluppet den første traileren under paneler på to arrangementer forrige helg, Anime Expo 2025 (Los Angeles) og Japan Expo (Paris), som du kan se nedenfor.