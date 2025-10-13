Frigivelsen av israelske gisler fra Gaza har begynt Første fase av våpenhvileavtalen innebærer at den første gruppen vender hjem samtidig som Trump ankommer Israel.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at den første gruppen israelske gisler har begynt å bli løslatt fra Gaza som en del av den innledende fasen av våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas. De frigitte fangene gjennomgår nå medisinske undersøkelser før de gjenforenes med familiene sine og overføres til sykehus. De sju gislene som nettopp ble frigitt, er blant de 20 som fortsatt er i live, og som forventes å vende hjem i dag. I mellomtiden har Trump nettopp ankommet Israel for å møte Netanyahu og familiene til gislene, før han reiser til Egypt for et regionalt toppmøte om Gazas fremtid. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Tel Aviv, Israel - 23. oktober 2023: Kunstinstallasjoner på plassen utenfor Tel Avivs kunstmuseum til minne om de over 200 gislene som ble kidnappet av Hamas 7. oktober: Bring dem hjem nå! // Shutterstock