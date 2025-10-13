Frigjøring av israelske gisler fra Gaza fullført

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Hamas har overlevert de siste gjenværende israelske gislene under den USA-meklede våpenhvilen, noe som signaliserer en mulig slutt på flere år med ødeleggende konflikt i Gaza. Utvekslingen, som også innebærer at palestinske fanger løslates, utløste scener av lettelse både i Israel og på Gaza. I mellomtiden hyllet USAs president Donald Trump avtalen som begynnelsen på et "nytt Midtøsten", i forkant av et regionalt toppmøte i Egypt for å diskutere gjenoppbyggingen av enklaven. Selv om roen er tilbake i regionen, gjenstår det fortsatt spørsmål om Gazas styresett og Hamas' fremtidige rolle, noe som skaper usikkerhet rundt den skjøre freden som ligger foran oss. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!