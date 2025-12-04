Friidretts-VM snur med kontroversiell endring i lengdehopp: Alle utøverne avviste den

HQ

World Athletics har snudd i sin planlagte endring av lengdehoppet, en radikal endring i sporten som ble annonsert i 2024 og som ble møtt med overveldende negativ respons fra nåværende og tidligere utøvere. Tanken var å fjerne slaglinjen (linjen som hopperen ikke kan berøre) til fordel for et større område, noe som ville redusere antallet nullhopp og gjøre sporten mer spennende.

Jon Ridgeon, tidligere hekkeløper og nå administrerende direktør i World Athletics, sa en gang i podcasten "Anything But Footy" at endringen ville gjøre at "hvert hopp teller og vil øke dramatikken i konkurransen" (via Infobae).

Men det ble møtt med avvisning, og den firedobbelte olympiske mesteren Carl Lewis sa at denne endringen ville fjerne den vanskeligste ferdigheten fra øvelsen. "Bare gjør kurven større for frikast, for det er mange som bommer på dem. Hva synes du om det?", sa han i februar 2024.

Friidrettsforbundet gir opp den kontroversielle endringen for lengdehopp

Spol frem til desember 2025, og Jon Ridgeon har gitt opp. World Athletics kunngjorde at de har skrinlagt planene om å endre regelen, til tross for at noen tester som ble utført i 2024 og 2025 hadde den ønskede effekten (færre nullhopp), fordi "du til syvende og sist ikke ønsker å gå til krig med din viktigste gruppe mennesker".

"Utøverne ønsker ikke å omfavne det, så vi kommer ikke til å gjøre det", sa Ridgeon (via The Guardian). "Selv om jeg vil hevde at vi har identifisert et problem og funnet en levedyktig løsning, er det greit at vi dropper det hvis utøverne ikke vil ha det. Men jeg angrer ikke på at jeg har sett på det. Det er vår jobb som styrende organ."