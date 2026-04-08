Friidretts-VM utsetter åpningen av Diamond League 2026 i Doha

Situasjonen i Midtøsten er fortsatt usikker til tross for at Donald Trump har gått med på en to uker lang våpenhvile i Iran, og World Athletics kunngjorde onsdag at Doha Diamond League, som var ment å være åpningsrunden i Diamond League 2026 (en årlig serie med utendørs friidrettsstevner), er utsatt fra 8. mai til 19. juni.

"Av hensyn til utøvernes og tilskuernes sikkerhet er det besluttet å utsette møtet", på grunn av bekymringer for "utøvernes og tilskuernes sikkerhet". Den nye datoen, 19. juni, vil bare bli stående hvis krigen er over før den tid, ettersom det fortsatt ble avskjært raketter i Qatar flere timer etter at våpenhvilen ble inngått.

Wanda Diamond League 2026 vil bestå av 15 endagskonkurranser, fra mai til september, i Qatar, Kina, Marokko, Italia, Sverige, Norge, Frankrike, USA, Monaco, Storbritannia, Sveits, Polen og Belgia. Arrangementet i Doha vil finne sted på Khalifa International Stadium, som var vertskap for VM-kampene i 2022.