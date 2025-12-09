Fritz, Ruud, Fonseca eller Musetti i MGM Slam i Las Vegas

HQ

Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Joao Fonseca, Gael Monfils, Lorenzo Musetti og Alexander Bublik blir spillerne i MGM Slam i Las Vegas, en oppvisningsturnering 1. mars 2026, med kamper som bare varer i 10 poeng. De fleste fansen vil sannsynligvis heie på amerikaneren Fritz, den høyest rangerte spilleren i turneringen, nummer seks i verden, eller hans landsmann Tommy Paul, rangert som nummer 20 i verden.

Det er den samme oppvisningsturneringen som Aryna Sabalenka og Naomi Osaka deltok i i fjor, og en million dollar skal fordeles mellom vinnerne. En stor sum for bare én dag med tennis, med noen av de beste herrespillerne ... i sammenheng med juridiske kamper mot ATP, WTA og ITF om den ulidelige kalenderen.

Tidligere neste år vil Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, nummer 1 og 2 i verden, gjenoppta rivaliseringen med en oppvisningskamp i Sør-Korea 10. januar, ti dager før Australian Open begynner.