Frog Sqwad kan være din neste flerspillerspillbesettelse

Leter du etter et nytt flerspillerspill å sette tennene i sammen med vennegjengen? I så fall kan Panic Stations' avsløring på Day of the Devs være verdt oppmerksomheten din.

Dette er kjent som Frog Sqwad, og er et slapstick- og fysikkbasert spill som handler om at opptil åtte spillere går sammen og leder en beleiring av kloakken i navnet Swamp King. Ideen er å bruke en rekke fysikkbaserte mekanikker og spillfunksjoner for å navigere i nivåene og overvinne forskjellige gåter og utfordringer, samtidig som du spiser mat for å vokse i størrelse og til slutt forvandle deg til en Megafrog.

Den største haken er at du hver dag i spillet må tilfredsstille kravene til Swamp King ved å fullføre oppgavene hans, og hvis du gjør det, vil du bli belønnet med gull som kan brukes på nye fysikkleker og dingser for å gi deg et forsprang. Bare ikke mislykkes, ellers kan Swamp King bare spise deg!

Frog Sqwad regnes som debutprosjektet fra Panic Stations, en ny utvikler som fokuserer på å lage co-op flerspillerspill. Vi vet ennå ikke den endelige lanseringsdatoen for spillet, men allerede i morgen (11. desember) kan du gå inn på Steam Playtest for å få en forsmak på hva spillet har å by på.

Sjekk ut et glimt av Frog Sqwad nedenfor.