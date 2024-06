Frogun-universet utvides med Frogun Encore

Hvis du fulgte Guerrilla Collective-arrangementet i går ettermiddag så du sannsynligvis dusinvis av forskjellige spill og hadde liten tid til å nyte hvert av dem. Ikke bekymre deg, for det er det vi er her for å samle all informasjon om titlene, store og små, som vil bli kunngjort i løpet av denne magiske uken for videospill.

En av titlene som dukket opp i går er nesten en utvidet versjon av Frogun. Frogun Encore er definert som en utvidelse / oppfølger til originalen der de opprinnelige hovedpersonene Renata og Jake nok en gang reiser verden rundt for å forhindre at den onde Beelzebub kommer tilbake.

Frogun Encore vil være tilgjengelig som et frittstående eventyr på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch den 25. juni. Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes.