Frogwares annonserer The Sinking City Remastered, som lanseres som gratis oppgradering for alle eiere av det originale spillet

For en kort stund siden fikk vi fortelle deg alt om The Sinking City 2 nok en gang, en overlevelsesskrekkoppfølger som kommer fra det ukrainske teamet på Frogwares. På den tiden bemerket vi at spillet skulle inneholde en Kickstarter-kampanje for å hjelpe til med å finansiere og sikre at utviklingen fortsetter som planlagt, og at kampanjen også hadde en rekke strekkmål i tilfelle den overgikk det opprinnelig planlagte målet på € 100,000. Det har det gjort og litt til.

Faktisk har Kickstarter nå overgått 400 % av det opprinnelige målet, og dette betyr at Frogwares forplikter seg til flere strekkmål. En av disse er en direkte remaster av det opprinnelige spillet, The Sinking City. Dette vil være en oppgradert versjon, bygget i Unreal Engine 5 (opp fra Unreal Engine 4 opprinnelig), og kan også skryte av en rekke nye funksjoner. Åh, og også en gratis oppgraderingsvei for alle eiere av 2019-tittelen.

Kjent som The Sinking City Remastered, er det nevnt at denne versjonen vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S, og at den vil ha UE5-drevet belysning, forbedrede steder med flere detaljnivåer og objekter, 4K-teksturer og bedre refleksjoner, en ny Photo Mode, og støtte for DLSS, FSR og TSR oppskalering også. Oppgraderingsveien betyr også at fans kan hoppe mellom forrige generasjons original og denne forbedrede uten å måtte bruke en krone. Du kan se noen bilder fra The Sinking City Remastered nedenfor.

Ellers har Frogwares benyttet denne kunngjøringen til å merke seg at The Sinking City 2s Kickstarter nesten er ved sin konklusjon, og at det gjenstår en håndfull strekkmål. Det neste vil dreie seg om et nytt monster som blir lagt til i spillet.