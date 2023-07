FromSoftware avslører fremtidsplaner for Armored Core-serien

HQ

FromSoftware har avslørt om det finnes noen planer om å videreføre Armored Core-serien etter Fires of Rubicon.

Vi satte oss nylig ned med spilldirektør Masaru Yamamura og produsent Yasunori Ogura fra Armored Core VI: Fires of Rubicon for å diskutere alt som har med mech-action å gjøre, og selv om vi gleder oss til å se hva som kommer neste måned, kunne vi ikke la være å spørre om det finnes noen planer for serien etter dette neste spillet.

"For øyeblikket har vi ingen planer om å gjenopplive noen av de andre franchisene eller titlene våre", sier Ogura. "Akkurat nå er fokuset på Armored Core VI, for dette er en tittel vi alltid har ønsket å fortsettemed. På grunn av de rette omstendighetene og tildelingen av ressurser i selskapet har vi endelig kommet til et punkt der vi kan gjøre det, så vi er glade for å lage Armored Core igjen. Vi kommer selvfølgelig til å fortsette med den tanken, og det kan hende at du vil se flere planer i fremtiden, men akkurat nå konsentrerer vi oss om AC6."

Det ser ut til at Armored Core VI blir laget som en kombinasjon av at FromSoftware har ønsket å vende tilbake til serien i årevis, og at tiden nå er inne for å gjøre det. Det betyr at dette kanskje ikke er den store tilbakekomsten av Armored Core som serie, men det er fortsatt mye å se frem til i spillets neste iterasjon. Som Ogura også sier, er det alltid mulighet for flere planer i fremtiden.

