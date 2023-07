FromSoftware avslører hvor lang tid det tar å fullføre Armored Core VI

HQ

FromSoftware har presisert at det vil ta 20 timer bare å spille hovedhistorien i Armored Core VI: Fires of Rubicon, og at du bare kommer opp i 50 timer hvis du vil gjøre alt.

Gårsdagen var en stor dag for Armored Core-fans, da vi fikk se nærmere på det nyeste spillet i serien. Medier og YouTubere (inkludert oss) fikk prøve seg på mech-actionspillet. Fextralife rapporterte at det tok 3 timer å klare 11 oppdrag, og siden de mener at det er over 100 oppdrag i spillet, sier mange at det vil ta 50-60 timer å klare hovedhistorien.

I vårt intervju med spilldirektør Masaru Yamamura fikk vi en oppklaring på dette. Yamamura sa: "Hvis vi bare snakker om å gå gjennom hovedkampanjen for første gang, og det er alt, vil vi anslå ca. 20 timer. Men hvis du er en som liker å pusle mye med montering, gjøre arenaoppdragene og spille online-modusene, kan du ende opp med å bruke 50 timer eller mer på første gjennomspilling."

Dette gir mer mening med tanke på spillets lineære stil, men for de som vil gå i dybden på alle systemene i Armored Core VI, kan du fortsatt leve ut drømmen om 50-60 timer. Med flere gjennomspillinger regner vi selvfølgelig med at du lett kan stappe 100 timer inn i dette spillet, men bare ikke på første gjennomkjøring av hovedhistorien.