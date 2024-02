FromSoftware eier rettighetene til varemerket Elden Ring.

HQ

Det har nylig blitt rapportert at Elden Ring utvikleren FromSoftware er den rettmessige eieren av varemerket Elden Ring. Etter at Bandai Namco eide rettighetene til tittelen/franchisen ved lanseringen og det første hele året, har et dokument fra US Patent and Trademark Office (takk, VGC) avslørt at varemerket ble overført til den japanske utvikleren i mars i fjor.

I dokumentet som kunngjør overføringen av rettighetene, står det: "Overdrageren [Bandai Namco] overdrar herved til mottakeren [From Software] alle rettigheter, titler og interesser i og til varemerket, sammen med goodwill for virksomheten som symboliseres av varemerket og den identifiserte registreringen av det, og med alle krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av varemerket."

Den største haken her ser imidlertid ut til å være at denne rettighetsoverføringen bare gjelder spillets navn, ettersom det ikke er nødvendig å søke om en fullstendig overføring av immaterielle rettigheter ved en offentlig registrering, da dette i stedet kan gjøres internt og via en kontrakt mellom de to selskapene.

Uansett ser det ut til at FromSoftware har ansvaret for Elden Ring -navnet i fremtiden, noe som tyder på at det kan ha en ganske spennende fremtid utover Shadow of the Erdtree -utvidelsen, når den enn måtte komme.