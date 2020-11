FromSoftware gir lyd fra seg om Elden Ring

Det er snart halvannet år siden vi så en ganske kort teaser fra FromSoftware-spillet Elden Ring. Siden da har ryktene svirret om når vi ville se det i aksjon, men utvikleren har bokstavelig talt ikke delt noe om prosjektet, som har fått mange til å tro at det simpelthen er avlyst.

Men det er heldigvis ikke tilfellet, det bekrefter FromSoftware selv via Twitter. Her slår de fast at de fortsatt får mange henvendelser om spillet, og at det altså er deres neste spill.

"We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for "ELDEN RING", our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it."

Vi vet fortsatt ikke når vi får se spillet i aksjon da. Gleder du deg til Elden Ring?