nyheter
Elden Ring: Nightreign

FromSoftware slipper løs den brutale Deep of the Night-oppdateringen til Nightreign

FromSoftware har avduket Deep of the Night, en gratis oppdatering som lanseres 11. september, og som lover å presse selv de mest hardbarkede spillerne til bristepunktet.

HQ

Føler du at Nightreign ikke er utfordrende nok? Perfekt - FromSoftware har laget en oppdatering som er laget akkurat for deg: Deep of the Night. En brutalt vanskelig (og ifølge utviklerne selv "ekstremt utfordrende") modus bygget for hardcore. Kort sagt, det er for deg som ikke er redd for å dø.

Forvent nye fiendevarianter, relikvier, våpen og mye mer når Deep of the Night slippes - helt gratis - den 11. september. Så hvis du allerede har klart det meste av det spillet har å by på, hater din egen fornuft og føler at "jeg vil gråte meg i søvn hver kveld", ja, da kan Deep of the Night være noe for deg. Sjekk ut traileren nedenfor.

HQ
Elden Ring: Nightreign

0
Elden Ring: NightreignScore

Elden Ring: Nightreign
ANMELDELSE. Skrevet av Troels Ryde Grann

FromSoftwares flerspilleralternativ er en positiv overraskelse som i stor grad oppfyller sitt potensial så lenge du har venner eller familie å spille med.



