FromSoftware slipper løs den brutale Deep of the Night-oppdateringen til Nightreign

HQ

Føler du at Nightreign ikke er utfordrende nok? Perfekt - FromSoftware har laget en oppdatering som er laget akkurat for deg: Deep of the Night. En brutalt vanskelig (og ifølge utviklerne selv "ekstremt utfordrende") modus bygget for hardcore. Kort sagt, det er for deg som ikke er redd for å dø.

Forvent nye fiendevarianter, relikvier, våpen og mye mer når Deep of the Night slippes - helt gratis - den 11. september. Så hvis du allerede har klart det meste av det spillet har å by på, hater din egen fornuft og føler at "jeg vil gråte meg i søvn hver kveld", ja, da kan Deep of the Night være noe for deg. Sjekk ut traileren nedenfor.