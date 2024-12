FromSoftware utvider The Lands Between med Elden Ring: NightReign

For de av dere som håpet at Shadow of the Erdtree ikke var det endelige farvel til Elden Ring og The Lands Between, har FromSoftware avduket et av sine forskjellige prosjekter som det har gått rykter om i flere uker nå.

Det er Elden Ring: NightReign, som de kunngjorde på The Game Awards, vil være en co-op multiplayer action-survival-opplevelse. Foreløpig er det få detaljer om handlingen, men for et par måneder siden registrerte Bandai Namco navnet NightReign i Japan, og det navnet kan relateres til nattens hellige land der Nokron, den evige byen, ligger.

Det er fortsatt en stund før vi vet mer om Elden Ring: NightReign, men du kan sjekke ut teaser-traileren nedenfor.