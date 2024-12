FromSoftware vil jobbe med "forskjellige prosjekter i forskjellige sjangre"

HQ

Bortsett fra det nylige Armored Core-spillet, har FromSoftware holdt seg relativt trofast til et veldig spesifikt designrammeverk, men det rammeverket har nå et gigantisk verdensomspennende publikum. Derfor vil du kanskje bli glade for å vite at det kommer mye nytt fra studioet.

I et nylig intervju etter en seier på PlayStation Partner Awards 2024 for det asiatiske markedet, sa regissør Hidetaka Miyazaki dette om studioets fremtid :

"Vi har flere prosjekter på gang, og de er i et bredt utvalg av sjangre. Noen av dem er regissert av meg, mens andre er håndtert av andre. Jeg tror vi kommer til å kunne vise dere et nytt FromSoftware på mange forskjellige måter, så bare se frem til det."

Nye sjangre høres ganske utmerket ut, ettersom Dark Souls og Elden Ring deler et veldig likt rammeverk for fantasy-sjangeren.

Hva tror du han mener når han sier "et bredt utvalg av sjangre"? Hva har vi i vente?