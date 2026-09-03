Frontier Developments kunngjør en avtale med Disney om å utvikle et nytt bygnings- og forvaltningsspill

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Frontier Developments, studioet kjent for sine bygg- og forvaltningsspill som Planet Coaster, Planet Zoo og Jurassic World Evolution, har kunngjort at de har inngått en avtale med Disney om å utvikle et nytt videospill «basert på Disneys ikoniske portefølje av immaterielle rettigheter».

Selv om det er uklart om dette refererer til en spesifikk IP fra Mikke Mus-selskapet, er det fullt mulig at skaperne av «Planet Coaster» beveger seg mot en slags byggespill for Disney-parker, med temasoner preget av selskapets ulike IP-er.

Jo Cooke, administrerende direktør i Frontier, sa følgende om partnerskapet:

«Vi er svært glade for å kunngjøre dette samarbeidet med Disney, som ytterligere styrker vår klart definerte strategi om å utvikle og forbedre kreative simuleringsspillfranchiser i verdensklasse.

«Vår misjon med dette spillet er å knytte et engasjert, kreativt fellesskap av spillere til et av verdens mest ikoniske og elskede merkevarer, og jeg gleder meg til å se hva våre talentfulle team vil skape med denne utrolige muligheten.»

Siden avtalen nettopp er blitt sluttført, er det sannsynlig at denne nye tittelen fra Frontier fortsatt ligger et stykke frem i tid, men vi vil følge nøye med på eventuelle oppdateringer.

Hvordan forestiller du deg et Disney-basert bygge- og ledelsesspill fra Frontier? Fortell oss det i kommentarfeltet.