Frontier Developments kunngjør en avtale med Disney om å utvikle et nytt bygnings- og forvaltningsspill
Det er foreløpig uklart om spillet vil være inspirert av en enkelt IP fra Mickey Mouse-selskapet, eller om det vil være noe i stil med «Disney World Tycoon».
Frontier Developments, studioet kjent for sine bygg- og forvaltningsspill som Planet Coaster, Planet Zoo og Jurassic World Evolution, har kunngjort at de har inngått en avtale med Disney om å utvikle et nytt videospill «basert på Disneys ikoniske portefølje av immaterielle rettigheter».
Selv om det er uklart om dette refererer til en spesifikk IP fra Mikke Mus-selskapet, er det fullt mulig at skaperne av «Planet Coaster» beveger seg mot en slags byggespill for Disney-parker, med temasoner preget av selskapets ulike IP-er.
Jo Cooke, administrerende direktør i Frontier, sa følgende om partnerskapet:
«Vi er svært glade for å kunngjøre dette samarbeidet med Disney, som ytterligere styrker vår klart definerte strategi om å utvikle og forbedre kreative simuleringsspillfranchiser i verdensklasse.
«Vår misjon med dette spillet er å knytte et engasjert, kreativt fellesskap av spillere til et av verdens mest ikoniske og elskede merkevarer, og jeg gleder meg til å se hva våre talentfulle team vil skape med denne utrolige muligheten.»
Siden avtalen nettopp er blitt sluttført, er det sannsynlig at denne nye tittelen fra Frontier fortsatt ligger et stykke frem i tid, men vi vil følge nøye med på eventuelle oppdateringer.
Hvordan forestiller du deg et Disney-basert bygge- og ledelsesspill fra Frontier? Fortell oss det i kommentarfeltet.