Frontier Developments presenterer F1 Manager 2023

Denne sommeren ser ut til å bli en stor sommer for F1-fans igjen. Codemasters simuleringsracing-tittel, F1 23, kommer i midten av juni, og dette vil deretter bli fulgt opp av det neste simuleringsspillet fra Frontier Developments, F1 Manager 2023.

Som opprinnelig ble bekreftet for noen uker siden, Frontier har nå avduket spillet og avslørt at det kommer en gang i løpet av sommeren (slutten av august virker som en sikker innsats for å sammenfalle med utgivelsesplanen for F1 Manager 2022) for PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One og Xbox Series-konsoller. Når det gjelder hvordan dette spillet vil skille seg fra forgjengeren, sier Frontier at det vil tilby dypere styringssystemer, mer dramatisk racing og mer.

Vi blir fortalt at F1 Manager 2023 vil bringe en ny Sporting Director rolle, som vil gi spillerne i oppgave å administrere og trene pit mannskapet, og overvinne utfordringene som dreier seg om botched pit stopper. Det vil også være bilvekthensyn å ta hensyn til, et kostnadstak for å imøtekomme, og en Race Replay modus som lar spillerne omskrive øyeblikk fra hele 23-løpssesongen.

Når det gjelder racing, vil F1 Manager 2023 bringe et sjåførtillitssystem som vil definere hvor dristig en sjåfør opptrer på banen, samt faktiske verbale svar fra en sjåfør når de kommuniserer med løpsingeniøren.

Til slutt blir vi fortalt at spillet vil inkludere alle 23 løpene i sesongen, samt alle seks sprintarrangementene, og disse vil alle bli kommentert av Sky Sports' David Croft og Karun Chandhok.

Mens du kan sjekke ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor, må vi bare holde pusten på en nøyaktig utgivelsesdato foreløpig.