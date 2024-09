Frontier forklarer hvordan Planet Coaster og Planet Zoo har hjulpet dem med å utmerke seg med Planet Coaster 2

HQ

Det er mye kompleksitet som skal til for å lage et simuleringsspill, spesielt et som Planet Coaster 2 som ønsker å appellere til et bredere publikum og ikke bare noen få hardcore-spillere. Frontier Developments har definitivt erfaring med dette takket være mange års arbeid med titler som det originale Planet Coaster og Planet Zoo, som begge hjalp studioet med å perfeksjonere simulerings- og informasjonssuitene i oppfølgeren.

Vi ble fortalt alt om denne prosessen av utøvende produsent Adam Woods under et nylig intervju, hvor han sa: "Det handler om å prøve å gi den autentiske følelsen av å drive en park og alle nyansene som følger med. Og det er nye elementer i Planet Coaster 2 også.

"Men som du sier handler det om å prøve å presentere informasjonen på en lesbar måte og samtidig tillate en slags iboende kompleksitet. Du vet, du kan på en måte få ganske mye informasjon fra et informasjonspanel til en attraksjon bare fra den første fanen. Du får en god oversikt over den, men så kan du undersøke mer informasjon om den og faktisk begynne å gå dypere inn i den og virkelig finjustere attraksjonen eller håndtere styringssiden av den etter hvert som du vokser med spillet.

"Vi har mye erfaring med det fra Planet Coaster og Planet Zoo, med å bringe disse PC-spillene med de store simuleringene som kjører bak dem ned til en konsoll også. Så det har vi utnyttet. Vi har tatt med oss noe av lærdommen derfra og brukt den her. Så det handler alltid om å prøve å ha en bred, du vet, tillate mange mennesker å oppleve spillet slik de vil, fra noen som bare vil komme inn og plassere en berg-og-dal-bane-tegning helt ned til noen som virkelig ønsker å administrere penger gjennom en park."

Du kan se hele intervjuet nedenfor, der Woods også forteller oss litt om Event Sequencer-mekanikeren, hvordan teamet bøyde ferdighetene sine i Career Mode, og mer.