Frontier forteller oss hvordan de "undersøkte" badeland for Planet Coaster 2

HQ

I går avslørte Frontier Developments Planet Coaster 2 , en simuleringsoppfølger som igjen vil gi spillerne i oppgave å skape og foredle sin egen fornøyelsespark, nå også med vannbaserte elementer.

Dette spillet vil åpne døren til vannparker, noe som betyr at spillerne vil kunne legge til rutsjebaner og stående bassenger i parken sin. Men hvordan gikk Frontier frem for å undersøke dette og sikre at de fikk vannparkfølelsen helt riktig? Vi spurte spillregissør Rich Newbold og senior executive producer Adam Woods.

Woods begynte slik: "Jeg har tilbrakt mange sommerferier med familien min i forskjellige badeland, og har bygget opp til denne ene dagen. Så jeg er endelig glad for at jeg har brukt alle de pengene på en nyttig måte. Men nei, det var å se på virkelige badeland og bli inspirert av autentisiteten. Det er veldig viktig for Planet Coaster, som du har sett med berg-og-dal-banene og de flate forlystelsene fra originalen. Og det gjelder også for vannpark-siden. Så vi har mange fans av berg-og-dal-baner og vannparker på kontoret også. Så det er ganske mye erfaring her allerede. Det handler bare om å se på det og sette det inn i spillet."

Newbold fortsatte: "Ja, og undersøker alle de fantastiske badelandene som finnes på planeten, og alle de forskjellige typene renner og rennens spesielle deler også. Jeg har på en måte ønsket å ha dem i spillet, og sørge for at vi har kropps- og flåtrenner og alle de andre fantastiske tingene som finnes i badeland i virkeligheten. Og som Adam sier, det er å få den autentisiteten i Planet Coaster av Adams mange turer til badeland og gi folk muligheten til å gjenskape dem i spillet også."

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor, og ikke glem å lese forhåndsomtalen vår av noen av de nye elementene som kommer på Planet Coaster 2 når det lanseres på PC, PS5 og Xbox Series-konsollene til høsten.