Frontier jobber med et tredje Jurassic World-spill

Med tanke på at Universal tydeligvis ikke har til hensikt å la Jurassic -serien ta en pause, med en ny film planlagt i juli 2025, burde vi sannsynligvis ha forventet å høre at produksjonsgiganten igjen jobber med simuleringsmestrene på Frontier Developments.

Etter Jurassic World Evolution 2 i 2021 er Frontier for tiden i ferd med å lage et tredje spill i serien, og selv om det offisielle navnet ennå ikke er bekreftet eller eksplisitt nevnt, er det ikke så dumt å anta at det kommer til å gå under navnet Jurassic World Evolution 3.

I følge kunngjøringen er spillet planlagt å debutere i regnskapsåret 2026, mellom 1. juni 2025 og 31. mai 2026, og utvikleren har til hensikt å avsløre spillet ordentlig i løpet av de kommende månedene, så kanskje forvent å se det dukke opp i en av de kommende sommerbegivenhetene.